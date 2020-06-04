На протестах у США - вже понад 10 тисяч затриманих
Про це повідомляє AP.
"Понад 10 тисяч людей були затримані під час протестів проти расизму й насилля поліцейських після смерті Джорджа Флойда", - йдеться у повідомленні.
Понад 25% затримань сталися у Лос-Анджелесі. Також велику кількість протестувальників затримали у Нью-Йорку, Далласі й Філадельфії.
Зазначається, що багато людей були затримані за незначні порушення правопорядку, такі як порушення комендантської години та відмова звільнити проїжджу частину.
Водночас сотням людей були висунуті підозри у грабежах і мародерстві.
Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають вже тиждень, загинули щонайменше 13 людей.
Комендантську годину запровадили у понад 40 містах, а для боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.
Протести спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд помер.
Фото: DAVID JOLES/STAR TRIBUNE