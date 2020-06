Протести в США: У Вашингтоні продовжили комендантську годину

Про це вона повідомила в Twitter.

За її словами, він буде діяти з 23:00 середи, 3 червня, до 06:00 четверга за місцевим часом (з 18:00 4 червня по 01:00 5 червня за київським часом). Причиною стали заворушення під час протестів, що почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні.

"Я повинна скористатися своїми повноваженнями, щоб продовжити, але скоротити введення комендантської години з тим, щоб забезпечити безпеку людей і майна в окрузі Колумбія", — сказала мер.

Mayor Bowser ordered a curfew for DC for Wed, June 3. Curfew starts at 11 pm until 6 ранку. Essential workers - including healthcare personnel and media - are exempt. pic.twitter.com/19V3aGd65n