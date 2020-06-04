Протести в США: У Вашингтоні продовжили комендантську годину

Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжила в місті комендантську годину.

Про це вона повідомила в Twitter.

За її словами, він буде діяти з 23:00 середи, 3 червня, до 06:00 четверга за місцевим часом (з 18:00 4 червня по 01:00 5 червня за київським часом). Причиною стали заворушення під час протестів, що почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні.

"Я повинна скористатися своїми повноваженнями, щоб продовжити, але скоротити введення комендантської години з тим, щоб забезпечити безпеку людей і майна в окрузі Колумбія", — сказала мер.

Mayor Bowser ordered a curfew for DC for Wed, June 3. Curfew starts at 11 pm until 6 ранку. Essential workers - including healthcare personnel and media - are exempt. pic.twitter.com/19V3aGd65n — Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC (@MayorBowser) June 3, 2020

Комендантську годину діяв у Вашингтоні з 1 червня, однак починався о 19:00 за місцевим часом. Начальник поліції Пітер Ньюшам заявив, що це дуже ефективно знизило рівень насильства.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають вже тиждень, загинули щонайменше 13 людей.

Комендантську годину ввели мінімум в 40 містах, а для боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліціянти затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, після чого Флойд незабаром помер.

Фото: Getty Images