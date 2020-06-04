Обама підтримав протестувальників у США та закликав реформувати поліцію

Попередній президент США Барак Обама висловився на підтримку протестувальників у країні, які виступають проти поліційного свавілля, а також закликав мерів американських міст провести реформи сил правопорядку.

Про це він заявив під час онлайн-звернення зі своєї резиденції в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Останні тижні були в чомусь трагічними, настільки ж важкими, страшними й невизначеними, але вони також були неймовірною можливістю для людей пробудитись", - зазначив колишній президент США.

Він підкреслив, що це пробудження "дає можливість всім разом боротися, змінювати Америку та змушувати її реалізовувати свої найкращі ідеали".

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Обама зауважив, що Сполучені Штати були засновані на протестах.

"Кожний крок прогресу в цій країні, кожне розширення свободи, кожне висловлення наших найглибших ідеалів були можливими завдяки зусиллям, які зробили статус-кво незручним", - заявив колишній американський президент.

Він також підкреслив, що всі американці мають бути вдячними людям, які бажають добитися змін у мирний, дисциплінований спосіб.

Барак Обама також закликав мерів кожного міста в Сполучених Штатах переглянути політику застосування сили та провести ретельні реформи поліції. За його словами, це має передбачати обов'язкову деескалацію конфліктів, введення обмежень на застосування зброї, своєчасне звітування про насильницькі інциденти, а також заборони на певні форми стримування.

Нагадаємо: минулого тижня Сполучені Штати охопили масові акції протестів після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.