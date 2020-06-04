Обама підтримав протестувальників у США та закликав реформувати поліцію
Про це він заявив під час онлайн-звернення зі своєї резиденції в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Останні тижні були в чомусь трагічними, настільки ж важкими, страшними й невизначеними, але вони також були неймовірною можливістю для людей пробудитись", - зазначив колишній президент США.
Він підкреслив, що це пробудження "дає можливість всім разом боротися, змінювати Америку та змушувати її реалізовувати свої найкращі ідеали".
Обама зауважив, що Сполучені Штати були засновані на протестах.
"Кожний крок прогресу в цій країні, кожне розширення свободи, кожне висловлення наших найглибших ідеалів були можливими завдяки зусиллям, які зробили статус-кво незручним", - заявив колишній американський президент.
Він також підкреслив, що всі американці мають бути вдячними людям, які бажають добитися змін у мирний, дисциплінований спосіб.
Барак Обама також закликав мерів кожного міста в Сполучених Штатах переглянути політику застосування сили та провести ретельні реформи поліції. За його словами, це має передбачати обов'язкову деескалацію конфліктів, введення обмежень на застосування зброї, своєчасне звітування про насильницькі інциденти, а також заборони на певні форми стримування.
Нагадаємо: минулого тижня Сполучені Штати охопили масові акції протестів після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі.