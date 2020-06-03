Чиновник Пентагону подав у відставку через протести у США

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону Джеймс Міллер подав у відставку з посади у Консультативній раді з питань оборони через те, що міністр оборони Марк Еспер надавав явну підтримку правоохоронцям у звільненні площі Лафаєт від демонстрантів.

Про це повідомляє CNN.

«Коли я приєднався до Ради на початку 2014 року, після того як пішов з урядової служби як заступник міністра оборони з питань політики, я знову склав присягу на посаді, яка передбачає зобов'язання підтримувати і захищати Конституцію Сполучених Штатів... Ви теж виголосили цю присягу 23 липня 2019 року, коли складали присягу на посаді міністра оборони. У понеділок, 1 червня 2020 року, я вважаю, що ви її порушили», - написав Міллер у листі адресованому Есперу.

На думку Міллера, Еспер міг якщо завадити президенту Дональду Трампу застосувати силу, то хоча б протидіяти цьому, а не підтримувати.

Представник Пентагону підполковник Роберт Карвер підтвердив, що Міллер пішов у відставку, але відмовився коментувати зміст його листа.

У понеділок, приблизно за пів години до початку комендантської години у Вашингтоні, правоохоронні органи почали відтісняти натовп протестувальників, що зібралися біля Білого дому, застосувавши сльозогінний газ, гранатомети та гумові кулі.

Після цього президент Дональд Трамп та оточення чиновників адміністрації та співробітників служби безпеки, серед яких був Еспер, пішли до сусідньої єпископальної церкви Святого Іоанна, щоб сфотографуватися.

Читайте також: Папа Римський занепокоєний заворушеннями у США

Як повідомляв Укрінформ, у США тривають масові протести, які супроводжуються безладами, підпалами та мародерством. Заворушення спалахнули після того, як у Міннеаполісі 25 траня загинув афроамериканець Джордж Флойд, щодо якого поліція застосувала жорсткі заходи під час затримання.

Загалом під час протестів і заворушень загинуло щонайменше 13 людей.

Комендантську годину ввели щонайменше у 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Президент США Дональд Трамп розпорядився розгорнути військові підрозділи у столиці та пригрозив зробити те саме в регіонах, якщо губернатори штатів не дадуть ради з заворушеннями.