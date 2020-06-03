Папа Римський занепокоєний заворушеннями у США

Папа Римський занепокоєний заворушеннями у США

Укрінформ
Папа Римський Франциск назвав смерть афроамериканця Джорджа Флойда трагічною та висловив занепокоєння у зв'язку з заворушеннями, що тривають у США.

Про це повідомляє CNN.

«Дорогі брати та сестри в Сполучених Штатах, я з великим занепокоєнням став свідком тривожних соціальних заворушень у вашій країні в минулі дні після трагічної смерті Джорджа Флойда… Друзі мої, ми не можемо терпіти чи закривати очі на расизм або порушення прав у будь-якій формі, але все ж заявляємо, що захищаємо священність кожного людського життя», - наголосив він під час щотижневої молитви у середу.

За словами понтифіка, слід визнати, що нещодавнє насильство у США веде до саморуйнування.

Папа додав, що молиться за «упокій душі Джорджа Флойда та всіх тих, хто загинув унаслідок гріха расизму».

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають уже тиждень, загинуло щонайменше 13 людей.

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Комендантську годину ввели щонайменше у 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один із офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, після чого Флойд невдовзі помер.

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