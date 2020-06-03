Facebook закрив групи, які закликали йти на протести в США зі зброєю

Соціальна мережа Facebook закрила кілька радикальних груп, чиї учасники закликали приносити зброю на акції протесту в США.

Про це повідомляє CNN.

«У вівторок Facebook заявив про закриття сторінок і акаунтів, пов'язаних так званою групою ненависників, члени якої обговорювали можливість взяття зброї на акції протесту, які проходять по всій країні», - йдеться в повідомленні.

У Facebook заявили, що спочатку її співробітники спостерігали за тим, як люди, пов'язані з групою American Guard, обговорювали такі дії. Група стверджує, що мова в закликах йде про американський конституційний націоналізм, проте в Антидифамаційній лізі повідомили, що American Guard «має досвід зв'язків з антиіммігрантськима екстремізмом, ненавистю і насильством».

Крім того, розмови про зброю велися в екстремістській групі проти іммігрантів і біженців «Солдати Одіна США».

Facebook також закрив акаунти, пов'язані з крайньо правою групою Proud Boys, хоч там не спостерігалося обговорення зброї.

Співробітники компанії заявили, що соцмережа буде вживати заходів по відношенню до людей, що використовують платформу для організації насильства, незалежно від їхньої політичної приналежності.

Як повідомлялося, в США вже тиждень проходять протести через загибель Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло, після чого Флойд незабаром помер.