Близько 10 тисяч осіб узяли участь в акції Black Lives Matter, яка відбулася у неділю на площі Poelaertplein у Брюсселі.

Вона пройшла в рамках протесту проти вбивства поліцейським 25 травня в американському місті Міннеаполіс афроамериканця Джорджа Флойда, інформує бельгійське видання VRT.

«Це була найбільша подібна демонстрація у Бельгії, яка зібрала принаймні 10 тисяч людей на площі Poelaertplein напроти столичного Палацу Правосуддя. Протест на кшталт цього зібрання створює проблему із дотриманням «соціального дистанціювання». Тим не менш, більшість із учасників були у захисних масках», - йдеться у повідомленні.

На антирасистську демонстрацію у Брюсселі вийшли 10 тисяч осіб / Фото: vrt.be

Як зазначає видання, в рамках демонстрації, спрямованої проти расизму, дехто з учасників акції протестував проти насильства з боку поліції, що, на їх думку, має місце і в Бельгії.

Демонстрація відбулася мирно. Кількість учасників перевищила очікування організаторів дійства, які не чекали участі понад 5 000 осіб.

46-річного афроамериканця Джорджа Флойда 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися в магазині купюрою, яка продавцям здалася фальшивою. Один з поліцейських притиснув Флойда до асфальту, надавив коліном на горло. Пізніше чоловік помер у лікарні.

Фото: Nicolas Maeterlinck/vrt.be