Бенксі присвятив нову роботу поваленому памʼятнику работорговцю у Бристолі

Британський вуличний художник Бенксі представив нову роботу, присвячену поваленню пам’ятника англійському работорговцю 17 століття Едварду Колстону.

Відповідне фото роботи він опублікував в Instagram.

«Що нам робити з порожнім постаментом посеред Бристоля? Ось є ідея, яка влаштовує як тих, хто сумує за статуєю Колстона, так і тих, хто цього не робить. Ми витягуємо його з води, ставимо назад на постамент, обвʼязуємо тросом шию і ставимо навколо кілька бронзових статуй протестувальників в натуральну величину, які намагаються його повалити. Усі щасливі. Славетний день відзначили», - йдеться у дописі, що супроводжує роботу митця.

На малюнку Бенксі зображено учасників акцій протесту в Бристолі, які намагаються повалити бронзову статую Колстона.

Як повідомлялося, 8 червня у британському Бристолі протестувальники знесли статую відомого работорговця 17-го століття Едварда Колстона та скинули у річку. Акції почалися після загибелі від дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті.

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У Великій Британії Колстон відомий як меценат, що виділяв гроші на будівництво нових лікарень. Однак також відомо, що статок він заробив на работоргівлі.

Його статуя у Бристолі давно була приводом для суперечок – частина мешканців, вважала, що її треба прибрати, адже «Колстон був вбивцею».

Фото: PA