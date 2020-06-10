Бенксі присвятив нову роботу поваленому памʼятнику работорговцю у Бристолі
Відповідне фото роботи він опублікував в Instagram.
«Що нам робити з порожнім постаментом посеред Бристоля? Ось є ідея, яка влаштовує як тих, хто сумує за статуєю Колстона, так і тих, хто цього не робить. Ми витягуємо його з води, ставимо назад на постамент, обвʼязуємо тросом шию і ставимо навколо кілька бронзових статуй протестувальників в натуральну величину, які намагаються його повалити. Усі щасливі. Славетний день відзначили», - йдеться у дописі, що супроводжує роботу митця.
. . What should we do with the empty plinth in the middle of Bristol? Here’s an idea that caters for both those who miss the Colston statue and those who don’t. We drag him out the water, put him back on the plinth, tie cable round his neck and commission some life size bronze statues of protestors in the act of pulling him down. Everyone happy. A famous day commemorated.
На малюнку Бенксі зображено учасників акцій протесту в Бристолі, які намагаються повалити бронзову статую Колстона.
Як повідомлялося, 8 червня у британському Бристолі протестувальники знесли статую відомого работорговця 17-го століття Едварда Колстона та скинули у річку. Акції почалися після загибелі від дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті.
У Великій Британії Колстон відомий як меценат, що виділяв гроші на будівництво нових лікарень. Однак також відомо, що статок він заробив на работоргівлі.
Його статуя у Бристолі давно була приводом для суперечок – частина мешканців, вважала, що її треба прибрати, адже «Колстон був вбивцею».
Фото: PA