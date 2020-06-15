Барбра Стрейзанд подарувала доньці загиблого Джорджа Флойда акції Disney
Про це повідомляється на сторінці дівчинки в Instagram.
«Дякую, Барбро Стрейзанд, за цю посилку. Тепер завдяки вам я є акціонером Disney», — написала Джіанна Флойд.
На опублікованому фото дівчинка тримає відповідний документ.
Водночас у пості не зазначається, скільки акцій 78-річна Стрейзанд купила для Джіанни.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня в Міннеаполісі після затримання поліцією помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапило відео, як поліцейський утримував чоловіка, притиснувши шию коліном до асфальту, а той скаржиться, що не може дихати. Згодом Флойд помер у лікарні.
Після цього масштабні акції протестів пройшли на всій території Сполучених Штатів.
ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину.
Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує в скандальному відео, заарештований.
Фото: Twitter