Барбра Стрейзанд подарувала доньці загиблого Джорджа Флойда акції Disney

Відома співачка й актриса Барбра Стрейзанд подарувала шестирічній доньці загиблого від рук поліції афроамериканця Джорджа Флойда акції компанії Disney.

Про це повідомляється на сторінці дівчинки в Instagram.

«Дякую, Барбро Стрейзанд, за цю посилку. Тепер завдяки вам я є акціонером Disney», — написала Джіанна Флойд.

На опублікованому фото дівчинка тримає відповідний документ.

Водночас у пості не зазначається, скільки акцій 78-річна Стрейзанд купила для Джіанни.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня в Міннеаполісі після затримання поліцією помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапило відео, як поліцейський утримував чоловіка, притиснувши шию коліном до асфальту, а той скаржиться, що не може дихати. Згодом Флойд помер у лікарні.

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Після цього масштабні акції протестів пройшли на всій території Сполучених Штатів.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину.

Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер поліції Дерек Шовін, який фігурує в скандальному відео, заарештований.

Фото: Twitter