У США протестувальники повалили пам'ятник президенту

У місті Портленд, штат Орегон, протестувальники повалили пам'ятник одному з Батьків-засновників США, третьому президенту Томасу Джефферсону.

Про це повідомляє портал OregonLive.

"У неділю ввечері протестувальники повалили пам'ятник третьому президенту США Томасу Джефферсону, який володів понад 600 рабами, встановлений поблизу названої на його честь школи на північному сході Портленда", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протестувальники написали на постаменті "Рабовласник", а після цього за допомогою мотузок звалили статую. В акції брало участь близько тисячі осіб.

Томас Джефферсон був одним з авторів американської "Декларації про незалежність" якій записано, що " усі були народжені рівними".

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У Мережу потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули обвинувачення в убивстві.

Фото з сайту oregonlive.com