Поліцейському, який спровокував протести у США, висунули нові звинувачення

Прокуратура округу Вашингтон у штаті Орегон висунула звинувачення в ухиленні від сплати податків уже колишньому офіцеру поліції Дереку Шовіну, який спровокував хвилю протестів у США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на заяву місцевої прокуратури.

«Дереку Шовіну, колишньому поліцейському Міннеаполісу, якого звинувачують у загибелі Джорджа Флойда, оголосили підозру в ухиленні від сплати податків», - йдеться у повідомленні.

За словами прокурорів, також підозру в ухиленні від сплати податків оголосили його дружині Келлі Шовін, яка вже подала на розлучення.

Правоохоронці звинувачують пару в тому, що вони, зокрема, не подали свої податкові декларації за 2016, 2017 й 2018 роки. Також деякі кошти, які пара отримала впродовж останніх років, не були вказані як доходи. Загальний податковий борг Дерека та його дружини становить 37 868 доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу про правомірність дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.