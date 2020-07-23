Поліцейському, який спровокував протести у США, висунули нові звинувачення
Про це повідомляє NBC News із посиланням на заяву місцевої прокуратури.
«Дереку Шовіну, колишньому поліцейському Міннеаполісу, якого звинувачують у загибелі Джорджа Флойда, оголосили підозру в ухиленні від сплати податків», - йдеться у повідомленні.
За словами прокурорів, також підозру в ухиленні від сплати податків оголосили його дружині Келлі Шовін, яка вже подала на розлучення.
Правоохоронці звинувачують пару в тому, що вони, зокрема, не подали свої податкові декларації за 2016, 2017 й 2018 роки. Також деякі кошти, які пара отримала впродовж останніх років, не були вказані як доходи. Загальний податковий борг Дерека та його дружини становить 37 868 доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.
ФБР та прокуратура відкрили справу про правомірність дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.
Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.