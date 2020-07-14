У Бразилії виник скандал через дії копів щодо темношкірої жінки

Двоє офіцерів військової поліції в бразильському Сан-Пауло постануть перед правосуддям після того, як один із них під час затримання наступив на шию темношкірій жінці.

Про це повідомляє BBC.

"Два офіцери бразильської військової поліції міста Сан-Пауло будуть притягнені до кримінальної відповідальності після того, як по телебаченню були показані кадри, на яких один із силовиків наступає на шию темношкірій жінці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, жертвою дій правоохоронців стала власниця невеликого бару, жінка середнього віку. Після жорсткого затримання, в наручниках, її проволочили по землі.

Uma mulher negra de 51 anos foi vítima de mais um episódio de violência policial em São Paulo. O Fantástico teve acesso a vídeo que mostra PM pisando no pescoço dela para imobilizá-la: https://t.co/cWmR1W4zvK #Fantástico — Fantástico (@showdavida) July 13, 2020

Інцидент зафільмував один зі свідків ще у травні.

Губернатор штату Сан-Пауло вже заявив, що жодним чином не толеруватиме таку жорстокість із боку поліцейських: обох було негайно звільнено.

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Після скандалу місцева влада прийняла рішення про оснащення 2 тисяч поліцейських у Сан-Пауло натільними камерами.

Гостроти цій історії додало те, що поводження силовиків із жінкою дуже нагадувало затримання Джорджа Флойда в американському Міннеаполісі, після якого той помер. Це спричинило масштабні заворушення у багатьох містах США.