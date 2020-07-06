У Штатах під заставу вийшов один із фігурантів вбивства Джорджа Флойда

Одного із колишніх поліціянтів, що проходять у справі вбивства афроамериканця Джорджа Флойда, відпустили з-під варти після внесення застави у розмірі $750 тисяч.

Про це повідомляє Fox 9.

Експоліцейського підозрюють у пособництві та підбурюванні до вбивства. Наразі Ту Тао — так звуть екскопа — зобов’язаний з’являтись на виклик судді чи слідчого. Також йому заборонено наближатись до родини загиблого.

Тао був одним з трьох офіцерів, які були на місці події, коли товариш по службі Дерек Шовін став на коліно на шиї Джорджа Флойда під час арешту в День пам'яті.

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До слова, сам Шовін, якого звинувачують безпосередньо у вбивстві, наразі залишається під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули обвинувачення у вбивстві.