У Штатах поховали Джорджа Флойда, чия смерть спровокувала масштабні протести

У США вівторок відбулася церемонія поховання афроамериканця Джорджа Флойда, чия смерть спровокувала протести по всій країні, які супроводжувалися безладами, підпалами, погромами і сутичками з поліцією.

Прощання відбулося в рідному місті Флойда, Г'юстоні, штат Техас, повідомляє Голос Америки.

"Тисячі людей зібралися в Г'юстоні у вівторок, щоб попрощатися з Джорджем Флойдом – афроамериканцем, загиблим під час затримання поліцією. Його смерть викликала нову хвилю протестів проти жорстокості поліції в містах по всій країні та за межами США", - наголошується в повідомленні.

Флойд був похований у вівторок на кладовищі Memorial Gardens в Г'юстоні. Труну з загиблим афроамериканцем встановили в місцевій церкві ще в понеділок. Через карантинні обмеження, які продовжують діяти в США, присутність людей на прощальній церемонії регламентувалася.

Серед учасників церемонії був республіканський губернатор Техасу Грег Ебботт. У бесіді з журналістами у церкві він сказав, що запросить рідних Флойда до участі в дискусіях щодо реформи поліції. У церкві організатори зібрали велику квіткову композицію, в якій білі троянди утворювали літери BLM, що означають Black Lives Matters («Життя чорношкірих мають значення»).

Минулого тижня відбулися церемонії прощання з Флойдом в Міннеаполісі, а також у Рефорді (Північна Кароліна), недалеко від місця, де Флойд народився.

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Кандидат у президенти США демократ Джо Байден у понеділок зустрівся з рідними Флойда в Г'юстоні. Адвокат сім'ї Бенджамін Крамп повідомив, що зустріч тривала понад годину.

Нагадаємо: 46-річний Флойд помер 25 травня в Міннеаполісі під час жорсткого затримання поліціянтами, коли один з офіцерів притиснув коліном горло афроамериканця до землі. Згодом, після хвилі протестів по всій країні демократи в Конгресі виступили з ініціативою провести реформу поліції США.