Підозрюваному у вбивстві Флойда призначили заставу в $1 мільйон

Колишній поліцейський Дерек Шовін, обвинувачений у вбивстві Джорджа Флойда, зможе вийти на волю під заставу в мільйон доларів.

Про це інформує DW.

«Суд у Міннеаполісі у понеділок, 8 червня, визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі одного мільйона доларів для колишнього американського офіцера поліції Дерека Шовіна, якого обвинувачують у вбивстві Джорджа Флойда під час його затримання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний погодився на низку обмежень, якими суд зумовив його звільнення з-під варти. Зокрема, Шовін не матиме права контактувати з членами родини Флойда, а також працювати у сфері забезпечення правопорядку, муситиме здати зброю та не зможе залишати межі штату Міннесота.

Дерек Шовін, обвинувачений у вбивстві другого ступеня, у понеділок уперше постав перед судом через відеозв'язок, перебуваючи у попередньому ув'язненні. Наступне судове слухання заплановане на 29 червня.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася в США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. В інтернет потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені. Офіцер Дерек Шовін, який фігурує в скандальному відео, був заарештований. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві.