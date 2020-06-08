Демократи внесли в Конгрес США законопроєкт, що обмежує повноваження поліції

Демократи в Конгресі США внесли на розгляд проєкт закону, який передбачає реформи правоохоронних органів й зокрема значні обмеження для поліції на тлі масових акцій протесту в країні.

Про це повідомляє The Hill.

"Проєкт закону щодо правосуддя в поліції, запропонований лідерами Чорного кокусу Конгресу, передбачає стримування для застосування надмірної сили з боку правоохоронців, зокрема, насильства, спрямованого проти чорношкірих та інших меншин", - зазначається в повідомленні.

Законодавство серед іншого встановлює заборону на федеральному рівні щодо застосування удушливих прийомів, ліквідує правовий захист поліції від судових позовів, запроваджує мандат на використання натільних телекамер поліцейських по всій країні, забороняє для поліції зброю, що зазвичай використовують у військах, та створює базу даних, яка розкриває імена поліцейських, які зловживають повноваженнями.

При цьому, лідери демократів у Конгресі визначили реформи поліції як найважливіший і давно назрілий засіб проти расової несправедливості.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж останнього тижня по всій Америці прокотилися масові протести, які супроводжувалися погромами крамниць, будівель та спаленням авто. Їх спричинила смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцією в місті Міннеаполіс.