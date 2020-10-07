Німецьке МЗС хоче пропорційних санкцій проти РФ через отруєння Навального

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вважає за доцільне запровадження цілеспрямованих та пропорційних санкції проти Росії в разі, якщо вона так і не надасть пояснень у справі щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це дипломат заявив у середу під час години запитів до уряду в Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, що якщо події не будуть прояснені та необхідна інформація не буде надана, цілеспрямовані та пропорційні санкції проти винних з російської сторони будуть неминучими», - заявив Маас.

При цьому він додав, що Росія має бути зацікавлена в тому, аби повністю розслідувати цей злочин та не довести до нових санкцій. Глава МЗС ФРН, за його словами, особисто сказав про це російському колезі Сергію Лаврову в телефонній розмові.

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При цьому станом на зараз у Росії не було виявлено «жодних яскравих фактів». Натомість лунають «досить абсурдні звинувачення проти Німеччини, а також проти ОЗХЗ, включаючи звинувачення на адресу пана Навального у тому, що він сам отруївся «Новічком», - сказав Маас.

У Берліні вважають, що російська влада повинна відповісти на питання, які були задані, зокрема, у Виконавчій раді ОЗХЗ, інакше «чіткої та однозначної міжнародної відповіді не оминуть».

"Цей злочин, вчинений за допомогою хімічного нервово-паралітичного агента, є серйозним порушенням міжнародного права і не може залишатися без наслідків", - заявив глава німецького МЗС.

Він поінформував депутатів, що спільна реакція буде координуватися з партнерами в рамках Європейського Союзу, а також в рамках ОЗХЗ упродовж наступних кількох днів.

Того ж дня Маас виступів зі спільною заявою з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у які вони кажуть, що будуть ініціювати додаткові санкції своїм європейським партнерам.