Німецьке МЗС хоче пропорційних санкцій проти РФ через отруєння Навального

Німецьке МЗС хоче пропорційних санкцій проти РФ через отруєння Навального

Укрінформ
Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вважає за доцільне запровадження цілеспрямованих та пропорційних санкції проти Росії в разі, якщо вона так і не надасть пояснень у справі щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це дипломат заявив у середу під час години запитів до уряду в Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, що якщо події не будуть прояснені та необхідна інформація не буде надана, цілеспрямовані та пропорційні санкції проти винних з російської сторони будуть неминучими», - заявив Маас.

При цьому він додав, що Росія має бути зацікавлена в тому, аби повністю розслідувати цей злочин та не довести до нових санкцій. Глава МЗС ФРН, за його словами, особисто сказав про це російському колезі Сергію Лаврову в телефонній розмові.

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При цьому станом на зараз у Росії не було виявлено «жодних яскравих фактів». Натомість лунають «досить абсурдні звинувачення проти Німеччини, а також проти ОЗХЗ, включаючи звинувачення на адресу пана Навального у тому, що він сам отруївся «Новічком», - сказав Маас.

У Берліні вважають, що російська влада повинна відповісти на питання, які були задані, зокрема, у Виконавчій раді ОЗХЗ, інакше «чіткої та однозначної міжнародної відповіді не оминуть».

"Цей злочин, вчинений за допомогою хімічного нервово-паралітичного агента, є серйозним порушенням міжнародного права і не може залишатися без наслідків", - заявив глава німецького МЗС.

Він поінформував депутатів, що спільна реакція буде координуватися з партнерами в рамках Європейського Союзу, а також в рамках ОЗХЗ упродовж наступних кількох днів.

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Того ж дня Маас виступів зі спільною заявою з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, у які вони кажуть, що будуть ініціювати додаткові санкції своїм європейським партнерам.

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