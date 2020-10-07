Тихановська виступила перед депутатами Національної асамблеї Франції

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська, виступаючи по відеозв'язку перед депутатами Національної асамблеї Франції, висловила подяку керівництву країни за підтримку, а також знову закликала владу Білорусі сісти за стіл переговорів.

Витяги з промови екскандидата в президенти наводить її Телеграм-канал.

«Ми ще раз закликаємо владу Білорусі прийняти пропозицію Координаційної ради і сісти за стіл переговорів за посередництва ОБСЄ», - сказала Тихановська.

У зверненні до депутатів вона подякувала Франції та її президенту Еммануелю Макрону за підтримку білоруського народу і допомогу в розв'язанні кризи в країні.

«Ми також вдячні Франції як державі - учасниці ОБСЄ за запуск Московського механізму для створення незалежної експертної місії з вивчення порушень прав людини в Білорусі. Всі злочини проти білоруського народу мають розслідуватися, а винні мають неодмінно понести відповідальність», - заявила Тихановська.

Вона наголосила, що підтримка прав людини ззовні не є втручанням у внутрішні справи Білорусі, і закликала французьких парламентаріїв висловити солідарність з відомими білорусами, а також простими громадянами, які однаково зазнали переслідувань влади за свою громадянську позицію. При цьому екскандидат у президенти Білорусі нагадала кілька прикладів незаконно переслідуваних: баскетболістку Олену Левченко, координатора волонтерської служби правозахисного центру «Весна» Марфу Рабкову, членів президії Координаційної ради Марію Колесникову і Максима Знака.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати у Вільнюс.

Останніми днями вона відвідує європейські столиці і зустрічається з політиками ЄС.

Напередодні, у вівторок, на зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель у Берліні Тихановська заявила, що білоруський народ чекає припинення насильства, звільнення політв'язнів, проведення виборів, а також інвестиційну підтримку.

Раніше, 29 вересня Світлана Тихановська зустрічалася з президентом Франції Еммануелем Макроном під час його офіційного візиту до Литви. На зустрічі глава держави обіцяв зробити все, що в його силах, щоб сприяти вирішенню політичної кризи в Білорусі.

Фото: Телеграм Світлани Тихановської