Швейцарський суд не мав права вимагати в журналістки розкрити джерело - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав порушенням права на свободу висловлювань вимогу швейцарського суду до журналістки розкрити джерело інформації.

Як передає Укрінформ, таке рішення ЄСПЛ ухвалив 6 жовтня за позовом журналістки Ніни Джекер проти Швейцарії.

ЄСПЛ у своєму рішенні постановив, що швейцарські судові та слідчі органи порушили статтю 10 Європейської конвенції з прав людини про гарантування свободи висловлювань.

«Суд відзначив важливість захисту журналістських джерел для свободи преси у демократичному суспільстві. Тому вимога до журналістки розкрити особу свого джерела не може відповідати положенню статті 10 Конвенції, навіть якщо це обґрунтовується суспільним інтересом», - заявили у ЄСПЛ.

Уточнюється, що журналістка не вимагала від Швейцарії матеріальної компенсації в цьому провадженні.

У 2012 році Джекер опублікувала у газеті Basler Zeitung матеріал про діяльність дрібного наркодилера, який займався поширенням легких наркотиків.

Публікація стала підставою для швейцарської прокуратури порушити кримінальне провадження проти дилера, а від журналістки вимагали розкрити персональну інформацію про нього. Цю вимогу також підтримав Федеральний верховний суд Швейцарії.