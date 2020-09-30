У Раді Європи нагадали, що можуть виключати країни за невиконання рішень ЄСПЛ

Невиконання державами рішень ЄСПЛ, а також відновлення смертної кари є «червоними лініями» для призупинення або позбавлення членства у Раді Європи.

Про це 30 вересня заявила у виступі на Афінському форумі демократії – 2020 генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, передає кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про недотримання (зобов'язань країни, як члена Ради Європи – ред.), організація може ініціювати процедуру про порушення, яка потенційно може призвести – але лише після здійснення чітко визначених кроків – до призупинення або позбавлення членства. Відновлення смертної кари, може бути такою «червоною лінією»; повторення відмови державою виконувати рішення Європейського суду з прав людини – може бути іншою (підставою для позбавлення членства – ред.)», - підкреслила Пейчинович-Бурич.

Вона нагадала, що ЄСПЛ за період свого існування виніс більш як 20 тис. рішень, які покращили життя людей в Європі.

«Однак, як видається, ми перебуваємо у небезпеці, втрачаючи таке історичне надбання. І це набуває актуальності сьогодні», - зауважила Пейчинович-Бурич.

За її словами, на жаль, останніми роками спостерігається відступ від прав людини та верховенства права, що є головним чинником для занепокоєння 47 націй у складі Ради Європи: деяким країнам слід нагадувати про зобов'язання виконувати рішення ЄСПЛ, інші відкидають рекомендації Венеціанської комісії.

Як повідомлялося, 15 січня 2020 року у посланні до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін запропонував внести ряд правок до конституції, зокрема – обмежити пріоритет міжнародного права, включаючи невиконання рішень Європейського суду з прав людини.

Росію у квітні 2014 року позбавили ​​права голосу в ПАРЄ через окупацію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій Асамблеї, санкції проти РФ продовжували кілька разів. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі Асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, навіть йшлося про те, що Росія зовсім залишить ПАРЄ. Після цього лобісти повернення РФ до Асамблеї, зокрема Франція і Німеччина, стали наводити аргументи, що неучасть Росії у ПАРЄ обмежує права російських громадян, унеможливлює оскарження рішень російських судів у ЄСПЛ.

У результаті в ніч на 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка дозволила делегації РФ повернутися до Асамблеї.