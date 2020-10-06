У Європі зростає втома людей від пандемії – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали уряди протистояти наростаючій втомі населення Європи від пандемії COVID-19 та обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з нею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала європейців зберігати пильність щодо пандемії коронавірусу, адже нові дані свідчать про зростання апатії до цієї хвороби по всьому континенту.

Посилаючись на дані опитувань, які проводилися в 27 європейських країнах, регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге зазначив, що подекуди втомленість від пандемії охоплює понад 60% населення.

Він закликав владу країн взаємодіяти зі своїми громадянами. Зокрема, слід заохочувати людей до нових способів зустрічей з друзями та родичами, додав він.

Читайте також: ВООЗ прогнозує в Україні до 9000 нових випадків коронавірусу щодня

Як повідомлялося, станом на ранок 6 жовтня у світі зафіксовано 35 701 674 випадки коронавірусу, зокрема 1 045 953 летальні випадки та 26 870 533 випадки одужання.

Фото: ЕРА