У Нью-Йорку закривають школи

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо віддав наказ про закриття з 6 жовтня шкіл у районах Квінс та Бруклін через високі показники захворюваності на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Закривають державні та приватні школи, що знаходяться в районах Бруклін та Квінс, де рівень позитивних випадків перевищує тривідсотковий поріг протягом понад семи днів.

Нью-Йорк - найбільше місто Америки, де навчається 1,1 мільйона учнів, - єдине велике місто у Сполучених Штатах, яке проводить навчання офлайн цієї осені.

Багато міст, такі як Чикаго, Х'юстон, Лос-Анджелес, Філадельфія та Маямі, запровадили онлайн-уроки.

Зазначається, що питання відновлення роботи шкіл стало політизованим напередодні президентських виборів у США, президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб школи знову відкривались, незалежно від рівня захворюваності.

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Як повідомлялося, у США станом на ранок 6 жовтня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 7 679 644 осіб. Померли – 215 032, одужали – 4 895 078 осіб.

Фото: АА