Париж через COVID-19 з вівторка закриває бари

У французькій столиці уведено максимальний рівень епідеміологічної небезпеки.

Таке рішення ухвалив уряд Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

Нові карантинні обмеження передбачають тотальне закриття паризьких барів. Це рішення стосується й трьох департаментів навколо французької столиці. При цьому ресторани можуть продовжити роботу за умови виконання санітарних вимог: дистанція між відвідувачами повинна бути не менше півтора метри; заклади повинні закриватися до 22 години.

Максимальний рівень епідеміологічної загрози уведено у Парижі після перевищення у французькій столиці – більше 250 людей на 100 тис. населення – показника заражень коронавірусом. Окрім цього зафіксовано збільшення госпіталізацій пацієнтів із COVID-19

Серед інших заходів – обмеження доступу до приміщень університетів. Аудиторії повинні бути заповнені не більше, ніж на 50% навчальних місць.

Обмеження діятимуть упродовж 15 днів.

Аналогічні заходи у Франції були уведенні раніше у низці міст та регіоні, включаючи Марсель.

Минулого тижня у Франції зафіксовано черговий спалах інфікувань, коли за добу на вечір 1 жовтня було виявлено майже 17 тис. нових випадків заражень.

Станом на 4 жовтня з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 619 190 випадків інфікувань коронавірусом; 32 230 людей померли від COVID-19.