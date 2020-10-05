У Франції за добу виявили майже 17 тисяч випадків COVID-19

У Франції 3 жовтня було зафіксовано черговий антирекорд від початку епідемії коронавірусу – майже 17 тис. нових випадків інфікування за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство громадського здоров’я Франції.

За даними відомства, за добу в країні виявлено 16 972 випадки інфікування коронавірусом. Унаслідок зараження COVID-19 померли 49 осіб.

За попередній тиждень з коронавірусною хворобою госпіталізовано понад 4 тис. французів, 849 перебувають у реанімації.

Загалом з початку епідемії у Франції виявлено 606 625 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 32 198 летальних.

У низці регіонів країни запроваджено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. У Парижі з понеділка, 5 жовтня, вводяться додаткові карантинні заходи, у тому числі закриття ресторанів та барів.

Водночас стратегія уряду у боротьбі з епідемією не передбачає масштабних обмежень економічного життя. Серед головних заходів – запровадження суцільного маскового режиму та проведення загальнонаціонального тестування на коронавірус.

За останніми даними, у світі кількість випадків COVID-19 становить 35 млн 340 тис. Одужали 26 млн 320,3 тис. пацієнтів, 1 млн 40 тис. 937 - померли.