У низці міст Франції ввели «суперчервоний» рівень через COVID-19

У низці міст (метрополій) Франції через загрозу коронавірусу визначено найвищий рівень епідеміологічної небезпеки. Вводяться додаткові карантинні обмеження.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це, представляючи уточнену урядову стратегію боротьби з епідемією коронавірусу, оголосив у середу міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Вєран.

Найвищий, так званий суперчервоний, рівень епідеміологічної загрози введено у Парижі, Марселі, Лілі, Тулузі, Греноблі, Сент-Етьєні, Рені, Руані, Монпельє, а також у заморському департаменті Гваделупі.

У цих містах уводиться заборона на зібрання більше 10 осіб у публічних місцях, заборонені місцеві і студентські святкування, обмежений до 22.00 час роботи ресторанів і барів.

У Марселі та на Гваделупі з понеділка робота барів і ресторанів взагалі буде заборонена.

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На тлі цих обмежень на всій території Франції діє суцільний масковий режим та проводиться масове тестування на коронавірус.

За даними Worldometer, у світі виявлено 31 878 406 випадків COVID-19, зокрема 977 155 летальних, одужали 23 475 686 людей.