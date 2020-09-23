У низці міст Франції ввели «суперчервоний» рівень через COVID-19
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це, представляючи уточнену урядову стратегію боротьби з епідемією коронавірусу, оголосив у середу міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Вєран.
Найвищий, так званий суперчервоний, рівень епідеміологічної загрози введено у Парижі, Марселі, Лілі, Тулузі, Греноблі, Сент-Етьєні, Рені, Руані, Монпельє, а також у заморському департаменті Гваделупі.
У цих містах уводиться заборона на зібрання більше 10 осіб у публічних місцях, заборонені місцеві і студентські святкування, обмежений до 22.00 час роботи ресторанів і барів.
У Марселі та на Гваделупі з понеділка робота барів і ресторанів взагалі буде заборонена.
На тлі цих обмежень на всій території Франції діє суцільний масковий режим та проводиться масове тестування на коронавірус.
За даними Worldometer, у світі виявлено 31 878 406 випадків COVID-19, зокрема 977 155 летальних, одужали 23 475 686 людей.