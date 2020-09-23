Знамените місто древніх майя в Мексиці знову відкрили для відвідування

Мексика з цього вівторка відкрила для туристів руїни легендарного древнього міста індіанців-майя – Чичен-Іцу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Це місто на півострові Юкатан було збудоване в ІХ-Х століттях. А піраміда Ель Кастілло демонструвала астрономічні знання майя. Споруда налічує 365 сходинок, які символізують кількість днів у році.

Об’єкт входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а також у 2007 році названий одним із "Нових 7 чудес світу".

Проте відвідати Чичен-Іцу наразі можна лише з дотриманням обмежень, пов’язаних із епідеміологічними ризиками – чисельність екскурсійних груп обмежена 10 особами. Відвідувачі мусять носити маски, а перевірка температури на вході до Чичен-Іци – обов’язкова.

Крім цього, як зазначається, мексиканська влада відкрила ще кілька археологічних пам’яток, закритих раніше через коронавірусний карантин.

Цього тижня число випадків коронавірусу в Мексиці перевищило 700 тисяч, проте міністр охорони здоров’я країни заявив, що справжня картина невідома через дефіцит тестування. Наразі від початку пандемії в цій країні померли вже 74 348 осіб.

За даними Worldometer, у світі виявлено 31 850 036 випадків COVID-19, зокрема 976 559 летальних, одужали 23 449 907 людей.