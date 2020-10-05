У Польщі кількість інфікованих COVID-19 перевищила 100 тисяч

У Польщі за минулу добу зафіксовано 1934 нові випадки коронавірусу – загальна кількість інфікованих від початку епідемії сягнула понад 100 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом - 100 074”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу померли 24 особи, а загальна кількість летальних випадків зросла до 2630. Вилікувалися від коронавірусної інфекції понад 73 тис. осіб.

За останню добу в Польщі виконано 25,9 тис. тестів, а загалом від початку пандемії - майже 3,5 млн.

МОЗ Польщі кілька днів тому ініціював запровадження нових карантинних обмежень. Зокрема, у "зелених" зонах дозволену кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено зі 150 до 100, у "жовтих" - зі 100 до 75, а в "червоних" - із 75 до 50.

У "червоних" зонах забороняється робота ресторанів і пабів після 22-ї години. У "жовтих" обов’язковим є масковий режим надворі.

Загалом у країні від суботи, 3 жовтня, визначено 34 "жовті" та 17 "червоних" зон.

За останніми даними, у світі кількість випадків COVID-19 становить 35 млн 340 тис. Одужали 26 млн 320,3 тис. пацієнтів, 1 млн 40 тис. 937 - померли.