Нова Каледонія на референдумі знову не підтримала незалежність від Франції
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про результати референдуму повідомив у спеціальному зверненні президент Франції Еммануель Макрон.
"Каледонійці підтвердили своє бажання, щоб Нова Каледонія залишалася у Франції. Це є свідченням довіри до республіки", - заявив Макрон.
Президент Франції відзначив, що має намір будувати спільними зусиллями майбутнє Нової Каледонії.
За даними Міністерства з питань заморських територій Франції, за результатами референдуму "ні" незалежності від метрополії висловили 53,26% жителів заморської території. Підтримали суверенітет від Франції 46,74%.
На попередньому референдумі 2018 року проти незалежності проголосували 56,7% каледонійців.
Нова Каледонія – архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану, адміністративно-територіальне утворення Франції з особливим статусом. Населення становить близько 270 тис. жителів.
Головними джерелами добробуту і бюджетних надходжень Нової Каледонії є туризм, поклади нікелю, а також фінансові вливання метрополії..