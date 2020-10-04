Нова Каледонія на референдумі знову не підтримала незалежність від Франції

За результатами проведеного 4 жовтня референдуму жителі Нової Каледонії не підтримали суверенітет і незалежність цього адміністративно-територіального утворення з особливим статусом від Франції.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про результати референдуму повідомив у спеціальному зверненні президент Франції Еммануель Макрон.

"Каледонійці підтвердили своє бажання, щоб Нова Каледонія залишалася у Франції. Це є свідченням довіри до республіки", - заявив Макрон.

Президент Франції відзначив, що має намір будувати спільними зусиллями майбутнє Нової Каледонії.

За даними Міністерства з питань заморських територій Франції, за результатами референдуму "ні" незалежності від метрополії висловили 53,26% жителів заморської території. Підтримали суверенітет від Франції 46,74%.

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На попередньому референдумі 2018 року проти незалежності проголосували 56,7% каледонійців.

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Нова Каледонія – архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану, адміністративно-територіальне утворення Франції з особливим статусом. Населення становить близько 270 тис. жителів.

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Головними джерелами добробуту і бюджетних надходжень Нової Каледонії є туризм, поклади нікелю, а також фінансові вливання метрополії..