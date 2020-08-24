Опозиція у Білорусі починає підготовку до конституційного референдуму

Опозиція у Білорусі починає підготовку до конституційного референдуму

Укрінформ
Білоруська опозиція заявляє про початок підготовки до референдуму про зміни до Конституції та процедури відкликання депутатів парламенту й місцевих рад.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Фейсбуку Вольги Ковалькової – довіреної особи Світлани Тихановської.

«Заявляємо, що діємо тільки в межах Конституції Білорусі. Це означає, що ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру відкликання депутатів Палати представників та місцевих рад депутатів. Розпочинаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції», - написала Ковалькова.

Вона зазначила, що у відповідь на насильство влади білоруси об'єдналися і відчули себе однією нацією.

«Ми не розділяємо людей на тих, хто розмовляє білоруською чи російською, православних та католиків, робітників та айтішників. Ми всі такі різні, але все одно єдині. Єдині в прагненні жити в незалежній, вільній та багатій Білорусі. Сьогодні ми всі відчули себе громадянами нашої країни, які взяли на себе відповідальність за долю», - додала Ковалькова, подякувавши всім, хто долучився до «Маршу нової Білорусі», який відбувся у неділю, 23 серпня.

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Як повідомлялося, у Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

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