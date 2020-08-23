У Мінську кількість учасників маршу зросла до 200 тисяч

У Мінську на площі Незалежності зібралося вже 200 тисяч учасників маршу з вимогою проведення нових чесних виборів президента Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал «Моя країна Білорусь».

«Понад 200 000 осіб на площі. Ми переможемо», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники акції продовжують прибувати на площу та прилеглі вулиці.

Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, в Мінську розпочалася масова акція «Марш нової Білорусі». Очікується, що на акції виступлять лідери Координаційної ради опозиції.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: Tyt.by