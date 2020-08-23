У Білорусі протестувальники збираються на марш у багатьох містах

Недільний «Марш нової Білорусі» проходить не тільки в Мінську, але і в багатьох містах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє онлайн сайт Телеграм-канал NEXTA Live.

«У Могильові люди теж починають збиратися! І Брест збирається! Люди в Гродно рухаються в бік площі Леніна... У Могильові міліція намагалася відтіснити народ від Будинку рад, але на підмогу прийшли ще більше людей», - йдеться у повідомленнях про обласні центри країни.

Повідомляється про проведення маршу і в інших великих містах, крім обласних центрів. Це Пінськ, Новополоцьк, Ліда, Жодино, Жлобін, Барановичі, Мозир.

Як повідомлялося раніше, у відповідь на великий недільний «Марш нової Білорусі», який проводиться сьогодні в столиці Білорусі, влада підтягнула в центр Мінська водомети й автозаки. Закрито кілька станцій метро. ДАІ Мінської області виставила пости на в'їздах до столиці на основних трасах.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

ФОТО: TUT.BY