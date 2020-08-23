У Мінську влада закрила низку станцій метро

У столиці Білорусі учасники акцій протесту йдуть і їдуть до центру міста на великий недільний «Марш нової Білорусі». Влада у відповідь закрила деякі станції метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

«На вхід і вихід закриті станції метро Площа Леніна, Жовтнева, Купаловська і Площа Перемоги. Великі групи людей рухаються до центру. Сьогодні буде спекотно», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 23 серпня в Мінську відбудеться великий недільний «Марш нової Білорусі».

У Білорусі досі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів.

Фото: Temnoslav88 wikipedia.org