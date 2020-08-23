Білоруський айтішник запропонував допомогу звільненим силовикам

Співзасновник і гендиректор компанії PandaDoc в Кремнієвій долині Микита Мікадо запропонував білоруським силовикам фінансову допомогу, якщо вони звільняться і «перейдуть на сторону добра» - за десять днів від них отримано 425 заявок, 27 вже схвалені.

Результати роботи своєї команди Мікадо опублікував у Facebook.

«Ділюся звітом про виконану роботу моєї чудової команди. Ці десять днів ми працювали по 16 годин на день, намагаючись, як і 97% білорусів, зробити щось гарне. 27 заявок ми перевірили і схвалили на оплату. У пріоритет ставимо тих, хто не боїться висловлювати свої погляди публічно. Здійснювати оплату хоч і нелегко, проте ми знаходимо способи. 11 оплат проведено», - написав Мікадо.

Він обіцяє з часом більш детальні звіти про те, кому була надана медична допомога, а також щодо сум. «Спробую зробити все максимально прозоро в умовах гарантування безпеки для одержувачів допомоги. Спробуємо експоненціально вирощувати перемоги в кожному звіті. Ми разом, ми сила і ми переможемо», - резюмує Мікадо.

Компанію PandaDoc у 2011 році заснували в США двоє білорусів - Микита Мікадо і Сергій Борисюк. А в 2013-му команда запустила свій унікальний однойменний продукт - SaaS-рішення, яке автоматизує всі етапи в роботі з документами, включно з їх створенням, відправленням, зберіганням, електронним підписом і отриманням платежів. Наразі застосунок використовують по всьому світу близько 17 тисяч клієнтів. Нині головний офіс компанії знаходиться в Сан-Франциско в США, проте сам продукт розробляється в Мінську. Причому, за словами Микити, в США приблизно сто співробітників, а в Білорусі - вдвічі більше.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, тривають протести проти фальсифікації їхніх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятеро загиблих під час протестів.

Станом на 23 серпня в столичному Мінську заплановано великий недільний «Марш нової Білорусі».