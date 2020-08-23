Біля стели в Мінську помітили військових зі зброєю

Поруч із мінською стелою - Музейно-парковим комплексом «Перемога» - помічені військові зі зброєю.

Вони затримали, хоча і невдовзі відпустили, кореспондента TUT.by. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал TUT.by.

«Нашого кореспондента на стелі затримали військові. Після нарад упродовж декількох хвилин його відпустили з наказом не повертатися, тому що затримають остаточно. Таким чином ми дізналися, що право на затримання, крім міліції та інших відомств, тепер має ще й армія. В мирний час, не при режимі НС», - йдеться в повідомленні.

На каналі також розміщені і відповідні фотографії.

У неділю міністр оборони Республіки Білорусь опублікував попередження з загрозою демонстрантам, якщо ті мітингуватимуть біля меморіальної стели загиблим у Другій світовій війні. Він попередив протестувальників: «у разі порушення порядку і спокою в цих місцях матимете справу вже не з міліцією, а з армією».

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Як повідомлялося, 23 серпня в Мінську пройде великий недільний «Марш нової Білорусі».

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятро загиблих під час протестів.