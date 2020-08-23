Влада стягнула в центр Мінська водомети й автозаки, на під'їзді до міста - ОМОН

У відповідь на великий недільний «Марш нової Білорусі», який проводиться сьогодні в столиці Білорусі, влада підтягнула в середмістя Мінська водомети й автозаки. ДАІ Мінської області виставила пости на в'їздах до столиці на основних трасах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт національного телерадіомовлення Литви LRT.

«На під'їздах до міста і в центрі (Мінська, - ред.) журналісти помітили сили білоруського ОМОНу. Влада стягує в середмістя Мінська водомети й автозаки. Площа Незалежності в Мінську оточена автозаками і спецтехнікою, повідомляють очевидці», - йдеться у повідомленні.

Також Державтоінспекція Мінської області виставила пости на в'їздах до столиці на основних трасах. При цьому уточнюється, що швидкість руху авто знижуватиметься до 50 км/год, відкритою для руху залишать тільки одну смугу. Розпорядження про це підписав головний державний автомобільний інспектор Мінської області Михайло Акулич.

Мінський метрополітен повідомив про закриття чотирьох станцій. "З метою забезпечення безпеки пасажирів на вхід і вихід закриті станції метро Площа Леніна, Жовтнева, Купалівська і Площа Перемоги. Потяги йдуть без зупинки на цих станціях. Мінський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні на офіційній онлайн-сторінці підприємства.

Як повідомлялося, 23 серпня в Мінську пройде великий недільний «Марш нової Білорусі».

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: tut.by