Зеленський про Білорусь: На місці Лукашенка провів би через місяць нові вибори

Президент України Володимир Зеленський заявив із приводу нинішньої ситуації в Білорусі, що, якби був на місці чинного білоруського президента Олександра Лукашенка, через місяць провів би нові, чесні вибори.

Про це Глава української держави заявив під час інтерв’ю телеканалу Euronews, передає Укрінформ.

"Якби мене запитали, що б я зробив на місці Олександра Лукашенка? Чесно? Уявімо, що я впевнений у собі. Впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як я можу заспокоїти всіх? Я б точно сказав: через місяць нові вибори – я йду, ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі – я всіх би запросив. Всіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, оберіть. І після цього результату не було б питань ні в кого. Я в цьому впевнений. Якби Олександр Григорович (Лукашенко – ред.) переміг – він би переміг. А якби перемогла інша людина – значить, інша. Але все було б спокійно, без крові, чесно – і ввійшло б в історію", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.