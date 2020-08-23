Зеленський про Білорусь: На місці Лукашенка провів би через місяць нові вибори
Про це Глава української держави заявив під час інтерв’ю телеканалу Euronews, передає Укрінформ.
"Якби мене запитали, що б я зробив на місці Олександра Лукашенка? Чесно? Уявімо, що я впевнений у собі. Впевнений у виборі народу. Я впевнена людина. Як я можу заспокоїти всіх? Я б точно сказав: через місяць нові вибори – я йду, ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі – я всіх би запросив. Всіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, оберіть. І після цього результату не було б питань ні в кого. Я в цьому впевнений. Якби Олександр Григорович (Лукашенко – ред.) переміг – він би переміг. А якби перемогла інша людина – значить, інша. Але все було б спокійно, без крові, чесно – і ввійшло б в історію", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.