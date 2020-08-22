Лукашенко заявив, що привів армію у повну бойову готовність вперше за 25 років

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вперше за чверть століття прийняв найсерйозніше рішення, привівши основні частини ВС у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє держагентство БелТА.

За словами Лукашенка, замість того, щоб займатися економікою і нагальними справами країни, доводиться приділяти увагу питанням стабілізації обстановки. «Навіть не сказав би, що всередині країни (в цілому - ред.). Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО у безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви», - пояснив Лукашенко на нараді з керівництвом силового блоку країни в Гродно.

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Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі на наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

фото: БЕЛТА