У Мінську знайшли мертвим ще одного демонстранта

У Партизанському районі Мінська, в лісі, знайшли мертвим ще одного демонстранта, який раніше вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Нашу ніву.

Микиту Кривцова знайшли мертвим, на ньому були сліди побиття.

Водночас, NEXTA Live пише, що тіло знайшли в петлі.

Раніше в ООН заявили, що під час протестів в Білорусі загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.

Правозахисники говорили, що за час протестів було вбито щонайменше п'ять осіб. У МВС Білорусі повідомляли про загибель трьох учасників протесту.

Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.