У РФ затримали ексслідчого з Білорусі, який закликав "вигнати диктатора"

У Пскові (РФ) затримали білоруса Андрія Остаповича, який раніше обіймав посаду старшого слідчого Партизанського районного відділу СК.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на FINANCE.TUT.BY.

Як зазначається, Остапович кілька днів тому розмістив на своїй сторінці пост з фотографією рапорту на звільнення. На фото вказано, що він ініціює дострокове розірвання контракту з 16 серпня через "порушення його умов з боку керівництва СК". Текст заяви вийшов на 5 аркушах.

Але через деякий час пост було видалено з формулюванням "оскільки він порушує керівництво спільноти".

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У рапорті колишній вже слідчий написав, зокрема, що за Конституцією «всі рівні перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист прав і законних інтересів».

"Всі ми не сліпі, бачимо правду, як на місцях роботи (заяви громадян, повідомлення з лікарень, що надходять, особисто бачимо постраждалих, отримуємо у них свідчення, у їхніх родичів і близьких), так і з інформації Мережі інтернет, - написав Остапович. - У багатьох з нас були незаконно затримані знайомі, викладачі, друзі, родичі, які розповідають всю правду про те, що відбувається у виправних установах, в РУВС (РВВС), інших місцях, де відбувалися знущання над громадянами".

Остапович пише, що сам особисто був присутній на мітингах. На його думку, провокації влаштовували силовики: "Зазначене підтверджується тим, що як тільки дали команду втихомиритися, будь-якого роду зіткнення припинилися".

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Чоловік стверджує, що багато кримінальних справ через опір правоохоронцям, які були заведені у зв'язку з останніми подіями, відкриті необгрунтовано, "без наявності достовірних доказів або ж за сфальсифікованими доказам, помилковим показаннями".

Остапович зазначив, що не має наміру мовчати, «злочинні накази виконувати не буду, продовжувати роботу в силовому блоці не можу через невідповідність моїх принципів до нинішньої політики».

У відповідь на звернення ЗМІ за коментарем до пресслужби Слідчого комітету по Мінську, там сказали, що "такий громадянин не є співробітником Слідчого комітету. Інформації про його затримання Слідчий комітет не має".

За повідомленням друзів Остаповича, як зазначає TUT.BY, його затримали у Пскові, і він перебуває в одному з відділів поліції цього міста.

У відділі поліції № 1 УМВС Росії по Пскову не змогли оперативно підтвердити інформацію. Найнятий адвокат стверджує, що Андрій перебуває в цьому відділенні поліції, але захисника не допускають до нього. Адвокат з цього приводу написав заяву до прокуратури Пскова.

Друзі Андрія побоюються, що з якихось причин він буде депортований надалі до Білорусі.

Як повідомлялося, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.