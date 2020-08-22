Лукашенко доручив МВС і КДБ "забезпечити порядок" у Гродно та області

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 22 серпня на мітингу в Гродно заявив, що доручив МВС, КДБ в суботу та неділю забезпечити порядок на вулицях Гродно та інших міст області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє держагентство БелТА.

«Як би комусь не подобалося, треба акуратно (не натовпом) виявити всіх підбурювачів і провокаторів. У нас є всі їх списки. Треба виявити», - зазначив Лукашенко.

Раніше у суботу Лукашенко призначив ексміністра охорони здоров'я Володимира Караніка губернатором Гродненської області, яка розташована біля кордону з Польщею та Литвою.

Впродовж 14-18 серпня в Гродненській області і в Гродно було досягнуто згоди між владою і протестувальниками про координацію дій. Пізніше режим був знову посилений.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вперше за чверть століття прийняв найсерйозніше рішення, привівши основні частини ВС у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок з центром у Гродно.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі на наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.