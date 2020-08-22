Лукашенко доручив МВС і КДБ "забезпечити порядок" у Гродно та області
Як передає Укрінформ, про це повідомляє держагентство БелТА.
«Як би комусь не подобалося, треба акуратно (не натовпом) виявити всіх підбурювачів і провокаторів. У нас є всі їх списки. Треба виявити», - зазначив Лукашенко.
Раніше у суботу Лукашенко призначив ексміністра охорони здоров'я Володимира Караніка губернатором Гродненської області, яка розташована біля кордону з Польщею та Литвою.
Впродовж 14-18 серпня в Гродненській області і в Гродно було досягнуто згоди між владою і протестувальниками про координацію дій. Пізніше режим був знову посилений.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вперше за чверть століття прийняв найсерйозніше рішення, привівши основні частини ВС у повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок з центром у Гродно.
9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.
Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі на наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.
22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.