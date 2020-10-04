У Новій Каледонії втретє проходить референдум за незалежність від Франції

У Новій Каледонії, що у південно-західній частині Тихого океану, проходить референдум про набуття повного суверенітету і незалежності від Франції.

Це вже третій після проведення у 1998 та 2018 роках референдумів у цьому адміністративно-територіальному утворенні Франції з особливим статусом, передає власний кореспондент Укрінформу.

Попередні волевиявлення у Нової Каледонії із населенням у близько 270 тис., не підтримали прихильників незалежності. У листопаді 2018 року проти повного суверенітету від французької метрополії проголосували 56,7% громадян.

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Нова Каледонія – архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану, була колонізована Францією у 1853 році. Повна деколонізація території відбулася у 1988-му, коли Нова Каледонія отримала статус французького адміністративно-територіального утворення з особливим статусом.

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Головними джерелами бюджетних надходжень Нової Каледонії є туризм та поклади нікелю.

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Офіційний Париж формально зберігає неупередженість та нейтралітет щодо результатів цього референдуму.