У Новій Каледонії втретє проходить референдум за незалежність від Франції
Це вже третій після проведення у 1998 та 2018 роках референдумів у цьому адміністративно-територіальному утворенні Франції з особливим статусом, передає власний кореспондент Укрінформу.
Попередні волевиявлення у Нової Каледонії із населенням у близько 270 тис., не підтримали прихильників незалежності. У листопаді 2018 року проти повного суверенітету від французької метрополії проголосували 56,7% громадян.
Нова Каледонія – архіпелаг у південно-західній частині Тихого океану, була колонізована Францією у 1853 році. Повна деколонізація території відбулася у 1988-му, коли Нова Каледонія отримала статус французького адміністративно-територіального утворення з особливим статусом.
Головними джерелами бюджетних надходжень Нової Каледонії є туризм та поклади нікелю.
Офіційний Париж формально зберігає неупередженість та нейтралітет щодо результатів цього референдуму.