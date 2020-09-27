Швейцарці проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС

У Швейцарії виборці переважною більшістю відкинули спробу правої партії SVP скасувати угоду, що дозволяє вільне пересування людей до країни з країн Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Швейцарська народна партія (SVP) вимагала провести референдум щодо угоди з ЄС - голосування вважалося важливим випробуванням ставлення швейцарців до іноземців, які наразі становлять чверть населення країни.

Згідно з попередніми даними, ідею обмеження приїзду іноземців з ЄС не підтримали 63% виборців проти 37% за.

SVP - найбільша партія в швейцарському парламенті - наполягала на тому, щоб повернути контроль над імміграцією до країни, повторюючи деякі аргументи політиків, що обгрунтовували необхідність Brexit, напередодні виходу Великої Британії з ЄС.

Противники ідеї заявляють, що цей план позбавив би швейцарський бізнес кваліфікованих робітників та торпедував угоди, що полегшують доступ Швейцарії до Єдиного ринку ЄС, як країни, яка не входить до ЄС.

Відповідно до швейцарської системи прямої демократії, референдум міг змусити уряд анулювати угоду з ЄС у разі позитивного голосування.

Як повідомлялося, 2014 року Швейцарія вже проводила референдум про припинення вільного пересування іноземців. Тоді пропозиція про обмеження імміграції пройшла з невеликою перевагою — 50,3% учасників голосування її підтримали.

Це призвело до кризи у відносинах між Швейцарією та ЄС, а Брюссель попередив, що будь-які обмеження імміграції громадян ЄС ставлять під сумнів низку двосторонніх угод.