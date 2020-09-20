В Італії проходить референдум щодо зменшення чисельності парламенту

Італійці пішли до виборчих дільниць у неділю, щоб проголосувати на референдумі щодо чисельності парламенту та на регіональних виборах по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Голосування відбудеться у неділю та понеділок на перших виборах з моменту, коли в країну прийшла пандемія COVID-19.

На референдумі буде вирішено, чи скорочувати парламент з 945 членів до 600, при цьому нижня палата буде скорочена до 400 парламентарів, а Сенат - до 200.

Відповідна конституційна поправка вже була схвалена парламентом, і в разі її підтвердження набуде чинності 2023 року під час наступних виборів.

Спочатку голосування було заплановано на травень, але було відтерміноване через пандемію COVID-19, внаслідок якої в Італії вже загинуло понад 35 000 людей. Останні опитування показують, що більшість італійців виступають за скорочення чисельності парламентарів.

Італійці також проголосують на місцевому рівні, де відбувається обрання 1 000 міських голів та семи губернаторів регіонів.