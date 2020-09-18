В Італії запустили "антивірусні" внутрішні авіарейси

Найбільший італійський авіаперевізник Alitalia запустив перші "авіарейси, вільні від коронавірусу" між Римом і Міланом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Перші два рейси здійснено за маршрутом Рим - Мілан, на борту були лише пасажири, які мали негативний тест на коронавірус.

Цю ініціативу авіаперевізник назвав "Один квиток, один тест", метою її є пожвавлення авіаперевезень та зміцнення довіри мандрівників до польотів. У майбутньому її можуть розширити на інші маршрути.

Тест на коронавірус можна здати у медблоці, обладнаному у приміщенні аеропорту, або ж у будь-якій сертифікованій лабораторії не раніше як за 72 години до польоту.

Наразі авіарейси здійснюються у тестовому режимі.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 30 085 915 випадків зараження коронавірусом, зокрема 945 955 летальних, одужало 21 833 475 осіб.