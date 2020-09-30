У Каталонії визначилися з роботою уряду після відсторонення місцевого лідера

У Каталонії політичні сили «Разом за Каталонію» (JPC) та Республіканська лівиця (ERC) домовилися про роботу уряду після набуття чинності рішенням Верховного суду про відсторонення від посади Кіма Торри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Vanguardia.

Зокрема, Пере Арагонес, віцепрезидент з Республіканської лівиці, стане віцепрезидентом з функціями керівництва урядом, тоді як посада глави (президента) залишиться незайнятою, а інституційні ресурси, передбачені для глави уряду, не використовуватимуться.

У зустрічах президентів (глав урядів автономних регіонів) та схожих подіях від Женералітату Каталонії не братиме участі ніхто, якщо тільки не передбачатиметься важливих перемовин та домовленостей.

Сам колишній очільник Каталонії Кім Торра не відіграватиме жодної символічної чи безпосередньої ролі в уряді.

Напередодні Верховний суд Іспанії підтвердив рішення про заборону президенту (лідеру уряду) Каталонії Кіму Торрі обіймати державні посади у наступні півтора року, ухвалене Верховним судом Каталонії 19 грудня 2019 року.

Тоді суд визнав Тору винним у відмові зняти жовті стрічки та банери на підтримку ув’язнених каталонських політиків з будівлі штаб-квартири уряду Каталонії в Барселоні перед виборами 28 квітня.

Жовті стрічки каталонські сепаратисти демонструють на підтримку своїх лідерів руху за незалежність, ув’язнених за причетність до референдуму в 2017 році. ЦВК заявила, що зазначена символіка була «інструментом політичної пропаганди» та порушувала законодавство про ведення передвиборчої агітації.

У лютому 2021 року в Каталонії мають відбутися нові вибори.