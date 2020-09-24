Уряд Іспанії розгляне помилування "каталонських сепаратистів"

Уряд Іспанії наступного тижня почне розглядати питання щодо помилування дев’ятьох каталонських політиків, які раніше буле засуджені до тривалих термінів ув’язнення за причетність до проведення референдуму щодо незалежності Каталонії у 2017 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

У Мін’юсті Іспанії розповіли, що лист з проханням про помилування був надісланий до відомства ще у січні цього року адвокатом з Барселони Франческом Хуфресою.

Він просить уряд помилувати дев’ятьох каталонських політиків, яких раніше засудили до тривалих термінів позбавлення волі, від 9 до 13 років, за заколот під час проведення референдуму про незалежність Каталонії у 2017 році

У Мін’юсті зазначили, що зазвичай процес щодо розгляду прохання про помилування триває шість місяців. Проте, в даному випадку уряд розглядає ці прохання вже 9 місяців через завелику кількість нерозглянутих прохань, що накопичилися за період, коли в Іспанії тривали перемовини щодо нового уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, референдум щодо незалежності Каталонії від Іспанії відбувся 1 жовтня 2017 року. Офіційний Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків і громадських діячів за спробу відокремити Каталонію від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону і проголошення його незалежності. Це рішення суду викликало масштабні акції протесту в Каталонії.