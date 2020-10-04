Німці заплатили €3 мільйони «карантинних» штрафів

За порушення протиепідемічних заходів у Німеччині з квітня до цього часу стягнуто щонайменше 3 млн євро штрафів.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє 4 жовтня Welt am Sonntag.

Дані наводяться лише по 7 найбільш населених містах ФРН, ситуацію в яких відслідкувало видання. Там було відкрито загалом понад 35 тисяч проваджень.

Найбільш «відзначився» Мюнхен, де з квітня до кінця вересня було порушено 9 100 проваджень і стягнуто 1,2 млн євро. У Гамбурзі – 998 тисяч євро у 11 тисячах провадженнях. Мешканці Франкфурта на Майні заплатили 275 тисяч євро, дюссельдорфці – 112 тисяч. У Берліні в касу надійшли 120 тисяч євро, але це не повні дані.

Штрафи стягуються переважно за порушення маскового режиму у транспорті й закритих приміщеннях, дотримання мінімальної дистанції. Відмова одягати маску в більшості міст Німеччини становить 50 євро, в деяких місцях – більше. Серед усіх земель найвищі штрафи в Баварії.

Німецька влада та вірусологи закликають людей не нехтувати правилом АНА – маска, дистанція, гігієна, які є найбільш доступним і ефективним засобом попередження.

У ФРН з початку пандемії підтверджено 299 237 випадків інфікування COVID-19, з яких за останню добу - 2 279. Померли за цей час 9 529 пацієнтів.