Німеччина відзначає 30-ту річницю возз'єднання

У ФРН сьогодні відзначають День німецької єдності - національне свято, що нагадує про об'єднання Німеччини, процес якого завершився 3 жовтня 1990 року приєднанням Німецької Демократичної Республіки до Федеративної Республіки Німеччини.

Ця подія стала епохальною не тільки в історії країни, а й усієї Європи кінця XX століття, повідомляє Укрінформ.

Основою для об’єднання двох німецьких держав став Договір щодо остаточного урегулювання стосовно Німеччини (також його називають Договір «Два плюс чотири» – за кількістю країн, що його підписали: ФРН і НДР плюс Велика Британія, Франція, США і СРСР).

Після Другої світової війни територія Німеччина була розділена між країнами-переможницями (США, Велика Британія, Франція і СРСР) на чотири зони окупації – радянську, французьку, британську і американську. Згодом західні держави об’єднали управління своїх зон окупації в Тризонію. Східна частина Німеччини залишалася під управлінням СРСР. У травні 1949 року німецькі землі, що перебували в західній зоні окупації, об’єднались у Федеративну Республіку Німеччина. Водночас Західний Берлін став автономним самоврядним містом. У відповідь на це у жовтні 1949 року в радянській зоні окупації була створена Німецька Демократична Республіка.

У 1957 році ФРН запровадила так звану доктрину Гальштейна, яка передбачала автоматичний розрив дипломатичних відносин з будь-якою країною, що визнала НДР. Водночас Західна Німеччина категорично відкинула пропозиції східнонімецької сторони про створення конфедерації німецьких держав. У відповідь на це НДР заявила про наміри щодо контролю над Західним Берліном на тій підставі, що він перебуває «на їхній території». Зрештою у серпні 1961 року німецьку столицю роз’єднали так званим Берлінським муром, який до 9 листопада 1989 року слугував державним кордоном Німецької Демократичної Республіки з Західним Берліном.

Процес об’єднання Німеччини став наслідком загальної кризи соціалістичного ладу, зокрема гострої кризи в СРСР. В результаті об’єднання на території колишньої НДР було створено 5 нових земель - Мекленбург-Передня Померанія, Бранденбург, Саксонія, Саксонія-Анхальт і Тюрингія. Кордони земель ФРН не змінилися.

Нова Німеччина стала членом ЄС і НАТО.

Об’єднання Німеччини відбулося за канцлерства Гельмута Коля, який доклав чималих зусиль і виявив неабияку рішучість і наполегливість, аби Німеччина стала єдиною. За це він назавжди увійшов в історію як «канцлер єдності».

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав голову Бундестагу ФРН Вольфґанґа Шойбле та Німеччину із Днем єдності. Відповідний допис спікер українського парламенту розмістив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Возз’єднання Німеччини стало символом перемоги демократії та свободи над авторитаризмом. Саме такі цінності є основою відносин між нашими країнами", - наголосив Разумков.