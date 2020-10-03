Малайзія в ООН закликала реформувати Радбез

Рада Безпеки ООН нагально потребує глибинного реформування, розширення кількісного складу та зміни правил застосування вето.

Про це під час виступу в ООН 2 жовтня заявив прем’єр-міністр Малайзії Мухіддін Яссін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під час пандемії COVID-19 непорозуміння у Раді Безпеки зробили цей орган нерішучим й неефективним, як і багато разів до того. Треба бути відвертими та визнати, що після понад семи десятиліть доля миру й безпеки у світі не повинна залишатися у руках кількох. Настав час, аби склад Ради Безпеки ліпше відображав чинне членство в ООН”, - сказав Яссін.

На його переконання, “п’ять місць у Радбезі, зарезервованих для п’яти, наділених правом вето переможців Світової війни, довели, що організація потребує реформування”. “Не існуватиме союзу для досягнення спільної мети, якщо одна зі сторін вважає, що має більше прав вирішувати, ніж інша”, - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що з 1946 право вето було застосоване Постійними членами Радбезу ООН понад 200 разів. “Немає нічого демократичного у тому, як використовується право вето. Воно відкрите до зловживань, лицемірства покриття порушень. Саме тому ми мусимо зрушити реформу. Лише із покращеним Радбезом та ООН світ зможе сподіватися на ефективне протистояння проблемам”, - підсумував Яссін.

Як не реформ у Радбезі ООН та обмеження права вето

Як відомо, США, Росія, Франція, Великобританія та Китай є Постійними членами Ради безпеки ООН є. Ці держави мають право ветувати будь-які резолюції, окрім процедурних.

За словами прессекретаря Білого дому Кейлі Макінані, президент Трамп проведе "наступні кілька днів" в Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда. Макінані сказала, що Трамп "залишається в гарному настрої, має легкі симптоми та працює протягом дня". Президент, за її словами, "буде працювати з президентського кабінету в Уолтера Ріда". Помічник по зв'язках з громадськістю Білого дому Алісса Фарах повідомила CNN, що передачі влади не буде.