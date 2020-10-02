У Байдена коронавірус не виявили

Кандидат у президенти США Джо Байден отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твітері.

"Я радий повідомити, що ми з Джилл ( дружина Байдена - ред.) отримали негативний результат на COVID-19. Дякуємо усім за ваші турботливі повідомлення. Сподіваюся, це послужить нагадуванням: носи маску, дотримуйся соціальної дистанції та мий руки", - йдеться у дописі Байдена.

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Як повідомлялося, цього вівторка у Клівленді (штат Огайо) відбулися перші президентські дебати між Байден і Трампом.

2 жовтня Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.